У задержанного в аннексированном Крыму "диверсанта" Дудки начались проблемы с сердцем
|18:55 14.08.2018
|0 комментариев
|Крым
В аннексированном Крыму у арестованного фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем.
Об этом сообщил брат задержанного Петр Дудка, передает "Крым Реалии", информирует 112.ua.
"Вид у Владимира, конечно, ужасающий. Он сильно похудел, сильно сдал. Проблемы у него со здоровьем обострились. У него проблемы по мужской линии – простатит, проблемы с желудком, а еще в связи с арестами и двумя годами в СИЗО начались проблемы с сердцем. Лекарства передает его сын, но насколько быстро они попадают к нему, я не могу сказать. Не сразу", – отметил родственник заключенного.
Как сообщалось, в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.
Среди задержанных оказались украинцы: Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Владимир Дудка.
Ранее по теме: «Суд» в оккупированном Крыму продлил арест фигурантам «дела крымских диверсантов».
Ещё на эту тему:
Чем громче произносится имя Сенцова в мире, тем больше за него хочет выторговать Путин
Путин настаивает на личном обращении Сенцова о помиловании
"Крымского диверсанта" Штыбликова изолировали от других заключенных
Украина настаивает на требовании Сенцова - возвращении всех украинцев без исключения
Сенцов не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку
Французские деятели искусств во главе с министром культуры призвали Россию освободить Сенцова
Мать Балуха рассказала о встрече с сыном
Макрон поговорил с Путиным о Сенцове тоже