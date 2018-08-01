В аннексированном Крыму у арестованного фигуранта "дела украинских диверсантов" Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем.

Об этом сообщил брат задержанного Петр Дудка, передает "Крым Реалии", информирует 112.ua.

"Вид у Владимира, конечно, ужасающий. Он сильно похудел, сильно сдал. Проблемы у него со здоровьем обострились. У него проблемы по мужской линии – простатит, проблемы с желудком, а еще в связи с арестами и двумя годами в СИЗО начались проблемы с сердцем. Лекарства передает его сын, но насколько быстро они попадают к нему, я не могу сказать. Не сразу", – отметил родственник заключенного.

Как сообщалось, в ФСБ России заявили, что 9 ноября задержали в аннексированном Севастополе очередных "украинских диверсантов", которые якобы планировали диверсионные акции на стратегических объектах Крыма.

Среди задержанных оказались украинцы: Алексей Бессарабов, Дмитрий Штыбликов, Владимир Дудка.

Ранее по теме: «Суд» в оккупированном Крыму продлил арест фигурантам «дела крымских диверсантов».