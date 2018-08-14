Сотрудники Госэкониспекции и активисты-зоозащитники вечером в понедельник, 13 августа, нагрянули с ревизией в Одесский цирк. Их цель – освободить незаконно содержащихся белорусским "Цирком на льду" медведей и обезьян.

Об этом корреспонденту Украинской Службы Информации рассказала участница рейда, зоозащитница Елена Маршан.

С 2017 года действует закон, запрещающий любые "передвижные зверинцы". Под эту формулировку подпадает любой гастролирующий цирк со зверями. Также принимать такие труппы запрещено стационарным циркам. За жестокое обращение с животными предусмотрены как административные, так и уголовные наказания.

Когда мы пришли, нам заявили, что у цирка выходной день. Но там нашлась уполномоченная сотрудница, которая пообещала, что если экологическая инспекция даст предписание депортировать зверей – они его тут же выполнят. Это краснокнижные медведи. Мы надеемся, им найдут место для реабилитации на родине или же можно их устроить в специализированный центр в Синевире, - рассказала экозащитница.

Также защитники животных надеются отобрать у цирка обезьян: "Их тоже надо куда-то устроить".

Утром в среду, 15 августа инспекторы и активисты еще раз придут в цирк, чтобы составить акты о правонарушении по ст.90 КУоАП (Нарушение требований по охране видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Украины). По ней белорусским гастролерам грозит небольшой штраф – от 340 до 510 грн. и конфискация животных.

Причиной для проверок стало снятое в июле в цирке видео, на котором медведь во время выступления выглядит крайне истощенным, не слушается приказов дрессировщика и несколько раз пытается на него напасть.

Елена Маршан говорит, что обращалась по поводу цирка в экоинспекцию и раньше, но там ей отвечали отписками. Теперь же инспекторы, по ее словам, "осознали свою неправоту", и решили заняться проблемой эксплуатации животных.

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