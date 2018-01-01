В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
|18:01 14.08.2018
|0 комментариев
|Азербайджан
Председатель комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес заявил, что снижение зависимости Западной Европы от российского газа является «единственным способом» ответить на вызов России в более широком конфликте двух влиятельных сил на мировой арене и в киберпространстве.
Американский законодатель также призвал увеличить поставки американского сжиженного природного газа в Европу.
Выступая на телеканале Fox News, республиканец Нуньес заявил, что США могут помочь изменить ситуацию, если «значительно» активизируют усилия по экспорту сжиженного природного газа в Европу.
«Единственный способ для нас в конечном итоге принять вызов России – это сказать: мы не будем полагаться на вас в вопросе о нашем обеспечении энергоносителями», – сказал Нуньес, который на минувших выходных находился в Восточной Европе, чтобы оказать поддержку проекту строительства Трансадриатического газопровода.
Предполагается, что по нему природный газ будет доставляться из азербайджанской части Каспийского моря в Италию и дальше в Западную Европу.
Нуньес, чей комитет провел расследование российского вмешательства на выборах в США в 2016 году, заявил, что российская «пропагандистская машина» распространяет дезинформацию в Италии, чтобы помешать строительству газопровода.
«Если мы, Соединенные Штаты, сможем экспортировать сжиженный природный газ, увеличить поставки газа в Западную Европу, и если вы сможете доставлять газ по этой транскаспийской газовой магистрали в Италию, то у вас будет два надежных источника газа. Я думаю, что это окажет реальное давление на Германию, чтобы она не полагалась исключительно на российский газ и не продолжала кормить деньгами российского медведя», – сказал конгрессмен.
Ещё на эту тему:
В Западном Голливуде и других городах Калифорнии 28 мая объявлено Национальным днем Азербайджана
США и Азербайджан намерены расширить бизнес-связи
Азербайджан является надежным партнером по повышению энергобезопасности - Госдеп США
В Минэкономики Азербайджана обсудили вопросы экспорта сельхозпродукции на рынок США
Азербайджан заинтересован в развитии торгово-экономических отношений со штатом Невада - глава МИД
В этом году экономические связи между Азербайджаном и США станут более интенсивными – эксперт
Азербайджан приостановит отношения с США во всех сферах
Азербайджан направил ноту протеста США