В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу

18:01 14.08.2018 0 комментариев Азербайджан

Председатель комитета Палаты представителей по разведке Девин Нуньес заявил, что снижение зависимости Западной Европы от российского газа является «единственным способом» ответить на вызов России в более широком конфликте двух влиятельных сил на мировой арене и в киберпространстве.

 Американский законодатель также призвал увеличить поставки американского сжиженного природного газа в Европу.

Выступая на телеканале Fox News, республиканец Нуньес заявил, что США могут помочь изменить ситуацию, если «значительно» активизируют усилия по экспорту сжиженного природного газа в Европу.

«Единственный способ для нас в конечном итоге принять вызов России – это сказать: мы не будем полагаться на вас в вопросе о нашем обеспечении энергоносителями», – сказал Нуньес, который на минувших выходных находился в Восточной Европе, чтобы оказать поддержку проекту строительства Трансадриатического газопровода.

Предполагается, что по нему природный газ будет доставляться из азербайджанской части Каспийского моря в Италию и дальше в Западную Европу.

Нуньес, чей комитет провел расследование российского вмешательства на выборах в США в 2016 году, заявил, что российская «пропагандистская машина» распространяет дезинформацию в Италии, чтобы помешать строительству газопровода.

«Если мы, Соединенные Штаты, сможем экспортировать сжиженный природный газ, увеличить поставки газа в Западную Европу, и если вы сможете доставлять газ по этой транскаспийской газовой магистрали в Италию, то у вас будет два надежных источника газа. Я думаю, что это окажет реальное давление на Германию, чтобы она не полагалась исключительно на российский газ и не продолжала кормить деньгами российского медведя», – сказал конгрессмен.



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