Украинский режиссер Олег Сенцов, который уже 93-й день держит голодовку в российской колонии, оценивает свое состояние как "предкритическое".

Об этом Радио Свобода рассказала правозащитник Зоя Светова, посетившая осужденного в колонии города Лабытнанги.

При этом она отметила, что Сенцов полностью доверяет врачам медчасти колонии и не хочет перевода в другую больницу.

Сам врач, с которым Светова также встречалась во время посещения колонии, указал на необходимость скорейшего прекращения голодовки, подтвердив, что в любой момент может прекратиться работа внутренних органов. В случае очередного, уже четвертого кризиса состояния Сенцова его вывезут в реанимацию в гражданскую клинику.

Беседа Световой с Сенцовым длилась два часа.

Встреча была инициирована Советом по правам человека при президенте РФ по согласованию с Федеральной службой исполнения наказаний и носила внеочередной характер.

Светова в ней участвовала как правозащитник, а не журналист, что она отдельно подчеркнула в беседе с Радио Свобода.

"Мы говорили обо всем, это была беседа, а не интервью. Он больше слушал, чем говорил. Очень обрадовался посещению. Выглядит так же, как на последней его фотографии, только там он не улыбался, а когда мы увиделись, был с улыбкой, – рассказала Светова. –​ Он не собирается прекращать голодовку. Он верит в свою благородную цель, сделал все, что мог, и теперь рассчитывает на политическое решение. Он не видит для себя другого выхода, как продолжать голодовку".

Сенцову сегодня, 14 августа, передали все письма, которые он не получал ранее несколько недель.

Также он информирован от своего адвоката Дмитрия Динзе, об акциях поддержки, которые проходят сейчас во всем мире, рассказала Зоя Светова Радио Свобода.

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