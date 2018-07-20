На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России

17:07 14.08.2018 0 комментариев Россия

На сайте Конгресса США во вторник, 14 августа, опубликован проект закона об ужесточении санкций против России, внесенный ранее группой сенаторов от Республиканской и Демократической партий во главе с сенатором Линдси Грэмом.

Документ, озаглавленный "Закон о защите безопасности Америки от агрессии Кремля", был разработан вскоре после встречи президента США Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля. Он содержит как политические заявления, так и перечень конкретных мер, которые законодатели предлагают принять в ответ на действия России, сообщает Радио Свобода.

В законопроекте говорится, что Соединенные Штаты не признают аннексии Россией Крыма - по образцу Декларации 1940 года о непризнании аннексии Советским Союзом стран Балтии.

Также документ запрещает администрации США предпринимать шаги, направленные на выход страны из НАТО.

В отдельных главах законопроекта на Россию возлагается ответственность за применение химического оружия (речь идет об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери), за кибератаки и за вмешательство в выборы президента США в 2016 году, а также высказывается мнение, что Россия могла совершить в Сирии военные преступления.

Законопроект предусматривает, что спустя не более 180 дней после его принятия президент США должен ввести санкции против "политков, олигархов и иных лиц, которые осуществляют нелегальную и коррупционную деятельность в интересах президента Российской Федерации Владимира Путина".

Санкции должны быть введены и в отношении членов семей этих лиц и организаций, связанных с Путиным.

Ранее: США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.

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