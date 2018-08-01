Сенцов в сознании и настаивает на требованиях - правозащитница побывала в колонии
|16:41 14.08.2018
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|Крым
Российская правозащитница Светова навестила в ИК-8 в Лабытнанги украинского режиссера Олега Сенцова, который продолжает голодовку.
Он в сознании и настаивает на своих требованиях, сообщила в Facebook фотожурналист, гражданская активистка Виктория Ивлева, сообщает Укринформ.
"Зоя Светова выходит от Олега #freeSentsov Олег в колонии… (Он - ред.) в ясном сознании. От своих требований отказываться не собирается... Все остальное Зоя напишет сама", – отметила Ивлева.
Как сообщалось: Сенцов не может из-за страха смерти прекратить голодовку. Понимая, что его требования в России не выполнимы,что Путин не уступит.
Как сообщалось ранее: в РФ цинично посчитали, во сколько им обходится жизнь режиссера
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