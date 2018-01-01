В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
|16:14 14.08.2018
|0 комментариев
|Грузия
Канцлер Германии Ангела Меркель 23-24 августа посетит Грузию в рамках своего регионального турне.
Об этом сообщил во вторник, 14 августа, журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Интерфакс-Украина.
"Визит в Грузию канцлера Германии крайне важен для нас. Этот высокого уровня визит подчеркивает, что Германия твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантическое пространство", - сказал Д.Залкалиани.
По его словам, визит А.Меркель в страны Южного Кавказа важен и с точки зрения проходящих в регионе процессов и возникающих вызовов.
Ещё на эту тему:
19:31 21.05.2018
Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
Железные дороги Грузии и Германии представили совместный проект мультимодальных перевозок
16:25 26.02.2018
Германии предложили присвоить Грузии статус безопасной страны
Германии предложили присвоить Грузии статус безопасной страны
13:51 05.10.2017
Грузия и Германия усилят сотрудничество в сфере обороны
Грузия и Германия усилят сотрудничество в сфере обороны
13:52 03.10.2017
Министр обороны Германии впервые посетит Грузию 5 октября
Министр обороны Германии впервые посетит Грузию 5 октября
08:27 01.07.2016
Президент Грузии встретился с канцлером Германии
Президент Грузии встретился с канцлером Германии
10:46 13.06.2016
Ангела Меркель собирается посетить Грузию
Ангела Меркель собирается посетить Грузию
10:40 07.06.2016
Грузинский премьер переговорил с Ангелой Меркель по телефону
Грузинский премьер переговорил с Ангелой Меркель по телефону
08:45 21.07.2015
Министр обороны Грузии провела встречу с новым послом Германии
Министр обороны Грузии провела встречу с новым послом Германии
12:35 20.05.2015
Министр иностранных дел Грузии посещает Берлин
Министр иностранных дел Грузии посещает Берлин
12:14 12.02.2015
Председатель Бундестага Германии проведет встречи в Грузии
Председатель Бундестага Германии проведет встречи в Грузии