Канцлер Германии Ангела Меркель 23-24 августа посетит Грузию в рамках своего регионального турне.

Об этом сообщил во вторник, 14 августа, журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани, передает Интерфакс-Украина.

"Визит в Грузию канцлера Германии крайне важен для нас. Этот высокого уровня визит подчеркивает, что Германия твердо поддерживает стремление Грузии интегрироваться в евроатлантическое пространство", - сказал Д.Залкалиани.

По его словам, визит А.Меркель в страны Южного Кавказа важен и с точки зрения проходящих в регионе процессов и возникающих вызовов.