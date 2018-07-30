В селе Дворовое Нижнегорского района в артезианской скважине пропала вода. Местные жители винят засуху - и водозаборы, откуда качают воду на Керченский полуостров.

По наблюдениям гидрогеологов, уровень подземных вод вернулся к исходному до строительства Северо-Крымского канала. А может быть и ниже, передают Примечания.

Жители считают, что причина — скважины в районе, из которых воду на Керченский полуостров качают.

Речь идет о трех водозаборах: Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский. Воду из них выкачивают для Керченского полуострова и Феодосии, далее пускают по Северо-Крымскому каналу. Как говорят жители сел Ленинского района, когда идет вода на восток, в канале даже плавать можно.

Водозаборы были запущены в 2016 году, чтобы решить проблему водоснабжения востока полуострова. Однако теперь, возможно, это приведет к нехватке влаги на севере и северо-востоке.

«Мы наблюдаем за мелиоративной обстановкой в Нижнегорском и Советском районах, - пояснил Александр Десятирик, начальник Нижнегорской гидрогеолого-мелиоративной партии. - Но мы можем дать оценку скважинам, которые расположены на глубине до 30 метров, это так называемая верховодка. За уровнем артезианских вод мы не следим. Что касается уровня грунтовых — да, их уровень упал в Нижнегорском и Советском районах.

Мы ведем наблюдения с 1967 года, можем сказать, что уровень вернулся к исходному до строительства Северо-Крымского канала. Возможно, даже чуть ниже, чем в тот период», - говорит гидрогеолог.

Помимо водозаборов проблему нехватки воды связывают с засухой. В этом году зима была малоснежной, весной дождей было мало. Результат — почвенная засуха. В Нижнегорском районе в июле этого года был введен режим ЧС.

Нехватка воды может быть связана с активной работой двух заводов на севере: Крымский титан и Крымский содовый завод. Оба они активно потребляют воду из подземных скважин.

Один из результатов работы содового завода — мертвое бирюзовое озеро на севере Крыма.

Как бы там ни было, проблемы с артезианской водой в Нижнегорском могут быть первым вестником опустошения в Крыму подземных горизонтов разного уровня.

Как уже сообщалось Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на десять лет.

Ведь Северо-Крымский канал питал не только поля и водохранилища, но и подземные источники — влага шла по каналу и просачивалась под землю. Теперь этого нет, мы лишь выкачиваем воду, не наполняя подземные источники.

Засуха 2018 года показала, что одно лишь накопление воды от атмосферных осадков, как бы разумно ею ни распоряжались, Крым не спасает: по сравнению с результатами прошлого года погибла примерно половина урожая.

В начале этого года проблему, наконец, заметили оккупационные власти, и потребовали у евреев и мусульман проводить молитвы для появления воды в Крыму.

Опреснительные станции аннексированный полуостров себе позволить не может: не хватает электроэнергии.

Очистка стоков не выгодна чиновникам на местах: проще сливать отходы в море.

Так что в этой сфере у оккупантов пока одно «достижение» - потерянные впустую четыре года.

Ранее: Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию".