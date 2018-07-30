В скважинах оккупированного Крыма начала исчезать вода

15:46 14.08.2018 0 комментариев Крым

В селе Дворовое Нижнегорского района в артезианской скважине пропала вода. Местные жители винят засуху - и водозаборы, откуда качают воду на Керченский полуостров.

По наблюдениям гидрогеологов, уровень подземных вод вернулся к исходному до строительства Северо-Крымского канала. А может быть и ниже, передают Примечания.

Жители считают, что причина — скважины в районе, из которых воду на Керченский полуостров качают. 

Речь идет о трех водозаборах: Нежинский, Просторненский и Новогригорьевский. Воду из них выкачивают для Керченского полуострова и Феодосии, далее пускают по Северо-Крымскому каналу. Как говорят жители сел Ленинского района, когда идет вода на восток, в канале даже плавать можно.

Водозаборы были запущены в 2016 году, чтобы решить проблему водоснабжения востока полуострова. Однако теперь, возможно, это приведет к нехватке влаги на севере и северо-востоке.

«Мы наблюдаем за мелиоративной обстановкой в Нижнегорском и Советском районах, - пояснил Александр Десятирик, начальник Нижнегорской гидрогеолого-мелиоративной партии. - Но мы можем дать оценку скважинам, которые расположены на глубине до 30 метров, это так называемая верховодка. За уровнем артезианских вод мы не следим. Что касается уровня грунтовых — да, их уровень упал в Нижнегорском и Советском районах.

Мы ведем наблюдения с 1967 года, можем сказать, что уровень вернулся к исходному до строительства Северо-Крымского канала. Возможно, даже чуть ниже, чем в тот период», - говорит гидрогеолог.

Помимо водозаборов проблему нехватки воды связывают с засухой. В этом году зима была малоснежной, весной дождей было мало. Результат — почвенная засуха. В Нижнегорском районе в июле этого года был введен режим ЧС.

Нехватка воды может быть связана с активной работой двух заводов на севере: Крымский титан и Крымский содовый завод. Оба они активно потребляют воду из подземных скважин.

Один из результатов работы содового завода — мертвое бирюзовое озеро на севере Крыма

Как бы там ни было, проблемы с артезианской водой в Нижнегорском могут быть первым вестником опустошения в Крыму подземных горизонтов разного уровня.

 Как уже сообщалось Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на десять лет.

Ведь Северо-Крымский канал питал не только поля и водохранилища, но и подземные источники — влага шла по каналу и просачивалась под землю. Теперь этого нет, мы лишь выкачиваем воду, не наполняя подземные источники.

Засуха 2018 года показала, что одно лишь накопление воды от атмосферных осадков, как бы разумно ею ни распоряжались, Крым не спасает: по сравнению с результатами прошлого года погибла примерно половина урожая.

В начале этого года проблему, наконец, заметили оккупационные власти, и потребовали у евреев и мусульман проводить молитвы для появления воды в Крыму.

Опреснительные станции аннексированный полуостров себе позволить не может: не хватает электроэнергии.

Очистка стоков не выгодна чиновникам на местах: проще сливать отходы в море.

Так что в этой сфере у оккупантов пока одно «достижение» - потерянные впустую четыре года.

Ранее: Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию".

 



Ещё на эту тему:

14:01 10.08.2018
Дефицит в оккупированном Крыму воды может быть для «каких-то отраслей промышленности, но не для курортов, не для людей»
20:48 09.08.2018
Засуху в оккупированном Крыму назвали "возвращением к естественному состоянию"
11:00 08.08.2018
Медведев надеется устранить дефицит воды в оккупированном Крыму
07:30 08.08.2018
Оккупанты напомнили крымским фермерам о запрете полива из скважин
20:23 06.08.2018
Вода от увольнений и от денег из Москвы в оккупированном Крыму не появится
10:01 06.08.2018
Каждый год без днепровской воды оттягивает восстановление экологического баланса оккупированного полуострова на 10 десять лет
20:35 02.08.2018
В оккупированном Крыму высохло русло одной из крупнейших рек / Видео
11:20 02.08.2018
Проблем с питьевой водой не будет, если создать условия, при которых можно было бы собирать и хранить воду – оккупанты Крыма
12:35 01.08.2018
Оккупанты оценили реконструкцию системы водоснабжения ЮБК в 8,5 млрд рублей
13:13 30.07.2018
Оккупанты не смогли воспользоваться июльскими ливнями для пополнения крымских водохранилищ
07:59 30.07.2018
В оккупированной Керчи воды хватит приблизительно до ноября
13:10 27.07.2018
На территории аннексированного полуострова продолжается работа по бурению скважин для добычи подземных вод
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:59 14.08.2018
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
18:18 13.08.2018
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
Все новости страны
Грузия Грузия
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
11:08 14.08.2018
Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство
10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
Все новости страны
Россия Россия
19:21 14.08.2018
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
17:07 14.08.2018
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России
12:02 14.08.2018
В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей
10:14 14.08.2018
США заморозили сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу
Все новости страны
Румыния Румыния
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
08:24 13.08.2018
Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах
20:21 09.08.2018
Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
Все новости страны
Турция Турция
11:05 15.08.2018
Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
20:12 14.08.2018
Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
15:19 14.08.2018
Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
08:26 14.08.2018
Белый дом внимательно следит за падением курса турецкой валюты
Все новости страны
Украина Украина
12:51 15.08.2018
Оккупанты снова не успеют завершить в срок работы по безопасности Керченского моста
12:25 15.08.2018
Чем громче произносится имя Сенцова в мире, тем больше за него хочет выторговать Путин
11:59 15.08.2018
Корабли ЧФ РФ провели ракетные стрельбы в Черном море, а мотострелки проводят тактические учения в оккупированном Крыму
11:32 15.08.2018
Джемилев призвал Индонезию стать соавтором резолюции Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс