Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
|15:19 14.08.2018
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|Анкара
Глава МИД России Сергей Лавров в рамках 10-й Конференции послов встретился с турецкими дипломатами.
Встреча состоялась за закрытыми дверями при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, сообщает Анадолу.
Лавров поделился мнением о двусторонних отношениях и актуальных вопросах повестки дня.
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