Балтийский флот пополнится подводной лодкой «Алроса» — единственной в мире субмариной, оснащенной водометным движителем.

«Алросу» переведут на Балтику из Черного моря. Эксперты считают, что она усилит Балтфлот, где в настоящее время почти не осталось субмарин, передают Известия.

В Главкомате ВМФ РФ «Известиям» рассказали, что подводную лодку проекта 877В «Алроса» переводят на Балтику после появления на Черноморском флоте новых субмарин.

В ближайшее время «Алросу» должны включить в состав Краснознаменной Ленинградской военно-морской базы (ЛенВМБ) Балтийского флота.

Позднее субмарина должна пройти модернизацию. Дизельная подлодка уже посещала Балтийское море. В 2011–2012 годах она совершила переход из Севастополя в Кронштадт, где был проведен плановый ремонт, и вернулась назад.

В 2010-х годах на Балтике имелось всего две субмарины проекта 877 — «Выборг» и «Дмитров». Они входят в состав дивизиона подводных лодок с местом базирования в Кронштадте. Обе — еще советского производства. Субмарина «Выборг» была построена в 1983 году в Комсомольске-на-Амуре. В последнее время она не модернизировалась и не ремонтировалась. Субмарине «Дмитров» уже 32 года, но она в 2014–2018 годах была на ремонте на Кронштадтском морском заводе.

Одну из этих лодок скоро выведут из состава Балтфлота. Планируется передача подлодки «Выборг» парку «Патриот» в Кронштадте, туда отправится также эсминец «Беспокойный» и ракетный катер Р-47. Поэтому появление «Алросы» на Балтике будет весьма кстати.

До 2013 года включительно «Алроса» оставалась единственной боеспособной российской субмариной в Черном море.

В 2014–2016 годах Черноморский флот получил шесть современных подводных лодок. Часть из них уже участвовала в поддержке сухопутной операции в Сирии — они наносили удары по боевикам ИГИЛ (организация, запрещенная в России) крылатыми ракетами «Калибр».

СПРАВКА

Многоцелевая дизельная подводная лодка «Алроса» была заложена на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде в мае 1988 года. Лодка изначально строилась по проекту 877В «Палтус». Но имела характерную конструктивную особенность — на ней вместо гребного винта установили водометный движитель. Из-за этого субмарина стала самой тихой среди отечественных подлодок типа «Варшавянка», которые за бесшумность в НАТО называют «Черная дыра». Лодка вооружена торпедами и средствами ПВО.

Балтфлоту, где останется одна лодка, нужны субмарины, отметил военно-морской эксперт Дмитрий Болтенков.

— В первую очередь для решения ряда специальных задач, — рассказал он «Известиям». — Например, для обеспечения испытаний вновь построенных на Адмиралтейских верфях субмарин. А также для подготовки экипажей строящихся лодок, причем как отечественных подводников, так и иностранных. Также подлодки необходимы для участия в мероприятиях по боевой подготовке кораблей Балтфлота. В частности, по отработке противолодочных действий.

Строительство «Варшавянок» началось в начале 1980-х годов и продолжается до сих пор. Они стоят на вооружении не только российского ВМФ, но и флотов Китая, Вьетнама и Алжира.

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