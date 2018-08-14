На росТВ призвали топить в Азовском море корабли ВМС Украины / Видео
|13:30 14.08.2018
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|Крым
Российский журналист и военный эксперт Игорь Коротченко заявил о необходимости топить украинские корабли, из-за недавнего задержания судна под флагом РФ, которое принадлежит компании, подпадающей под санкции.
Об этом он сообщил в эфире государственного телеканала "Россия 1", передает Апостроф.
Коротченко обозвал действия украинских правоохранителей "пиратскими", и сказал, что Россия должна уведомить официальный Киев и международные инстанции о готовности силой пресекать попытки задержания своих судов.
"Топить украинских пиратов! В рамках норм международного права", – призвал российский журналист. В этот момент камера переместилась с возмущенного Коротченко на пол студии, где украинская государственная символика эффектно дополнилась стилизованным "Веселым Роджером".
Ранее: В РФ надеются, что танкер "Механик Погодин" будет "разблокирован" и издержки компенсирует администрация порта Херсон.
Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями
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