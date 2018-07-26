Подконтрольный оккупантам Киевский районный суд Симферополя продлил срок ареста крымскотатарскому блогеру, гражданскому журналисту Нариману Мемедеминову.

Как сообщает общественная организация "Крымская солидарность", Мемедеминов будет находиться в СИЗО до 15 октября, передает QHA.

По словам Эдема Семедляева, адвоката Мемедеминова, во время судебного заседания следователь не сумел аргументировать необходимость в продлении ареста, а только указал, что планирует допросить не менее трех свидетелей и получить стационарную психиатрическую экспертизу.

Адвокат заявил, что у следователя было на это четыре месяца.

— Я возражал, поскольку для допроса трех свидетелей нужен всего один день, а у следователя было на это четыре месяца. Экспертиза закончилась 26 июня, и я думаю, что он уже давно ее получил. Чтобы ознакомить с ней сторону защиты, нужен всего один день, - пояснил Семедляев.

Судья Янина Охота на заседании отклонила большинство ходатайств защиты.

Семедляев отметил, что защита гражданского журналиста намерена обжаловать решение суда.

Нариман Мемедеминов поблагодарил своих коллег, которые публично его поддеражли.

— Задача каждого журналиста, каждого СМИ сегодня - наладить связь с теми, кто дает информацию о подлинных событиях в оккупированном Крыму. А именно - сообщать правду о преследованиях журналистов и общественных активистов.

Он поименно назвал журналистов, которые выразили ему поддержку.

Мемедеминов отметил, что в СМИ важное место должен занимать крымский вопрос, а именно - факты нарушения прав человека и преследования крымских татар на аннексированном полуострове.

Как писало QHA, Мемедеминова отправляли на психиатрическую экспертизу. По словам адвоката Эдема Семедляева, для данной категории дел психиатрическая экспертиза не является обязательной, однако практика показывает, что по всем политическим делам в отношении крымских татар оккупанты проводят эту унизительную процедуру.

QHA сообщало, что в оккупированном Крыму ФСБ завела дело на блогера Наримана Мемедеминова. Крымского татарина подозревают в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности». В доме Наримана Мемедеминова в селе Холмовка Бахчисарайского района провели обыск. Силовики оцепили не только дом активиста, но и всю улицу, а после обыска увезли Мемедеминова в Симферополь.