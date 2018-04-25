Протестующие против освобождения из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал, где начиналась его пресс-конференция.

Несколько десятков человек ворвались в зал, скандируя «Убийца», передает Эхо Кавказа со ссылкой на РИА Новости.

Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.

Через день экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя.

Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По его мнению, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.

Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста, после того как защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.