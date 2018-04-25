В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
|13:59 14.08.2018
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|Армения
Протестующие против освобождения из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна ворвались в зал, где начиналась его пресс-конференция.
Несколько десятков человек ворвались в зал, скандируя «Убийца», передает Эхо Кавказа со ссылкой на РИА Новости.
Специальная следственная служба Армении 26 июля предъявила обвинение Кочаряну в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года.
Через день экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя.
Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По его мнению, это может быть связано с желанием нейтрализовать его участие в политических процессах в преддверии внеочередных парламентских выборов.
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста, после того как защита Кочаряна обжаловала арест в апелляционном суде, который отменил решение суда первой инстанции, мотивировав это неприкосновенностью бывшего президента.
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