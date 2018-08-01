БДК «Николай Фильченков» провел артиллерийские стрельбы по береговым целям, в оккупированном Крыму

13:22 14.08.2018 0 комментариев Крым

Большой десантный корабль Черноморского флота России «Николай Фильченков» провел учебные артиллерийские стрельбы по береговым целям, в ходе которых уничтожил огневые расчеты условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота России, передает Крым Информ.

«В соответствии с планом боевой подготовки большой десантный корабль Черноморского флота «Николай Фильченков» выполнил артиллерийские стрельбы по береговым целям. По замыслу учения, боевые расчёты наблюдательных постов корабля обнаружили артиллерийскую батарею условного противника, размещённую на береговых позициях, а боевые расчёты артиллерийских установок уничтожили выявленные огневые точки», – сказано в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, помимо выполнения артиллерийских стрельб, экипаж отработал элементы морского маневрирования при угрозе применения условным противником оружия по кораблю.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия

Ранее сообщалось, Морские пехотинцы Черноморского флота России отработают высадку десанта на побережье.



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