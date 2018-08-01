В оккупированном Крыму хотят открыть "общественное представительство Японии"
|12:56 14.08.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму ведется работа по запуску, так называемого, "общественного представительства Японии", которое будет отвечать за развитие экономического и культурного сотрудничества.
Об этом в оккупированном Севастополе сообщил глава японской делегации, председатель японской патриотической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимура, передают Аргументы Недели - Крым.
Он также выразил надежду, что неправительственное общение будет способствовать развитию дружеских отношений между Японией и Россией, а также аннексированным Крымом.
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