В оккупированном Крыму ведется работа по запуску, так называемого, "общественного представительства Японии", которое будет отвечать за развитие экономического и культурного сотрудничества.

Об этом в оккупированном Севастополе сообщил глава японской делегации, председатель японской патриотической организации "Иссуйкай" Мицухиро Кимура, передают Аргументы Недели - Крым.

Он также выразил надежду, что неправительственное общение будет способствовать развитию дружеских отношений между Японией и Россией, а также аннексированным Крымом.