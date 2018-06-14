Хто краде в кримчан електроенергію? Батальйони просять… світла

12:29 14.08.2018 0 комментариев Крым

Левову частку електроенергії на окупованому півострові споживають окупаційні війська. І їх чим далі, тим більше.

— Нарощування військової інфраструктури йде випереджаючими темпами порівняно з тим, як будуються генеруючі потужності, — вважає Михайло Гончар, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI», повідомляє QHA

Точно оцінити, скільки електроенергії споживає, російський контингент неможливо, адже така інформація є державною таємницею. Тим не менш, деякі висновки можна зробити зважаючи на збільшення його чисельності.

Як писало QHA, за 4 роки окупації, чисельність російського угрупування в Криму зросла з 15 до 60 тисяч чоловік. В найближчі роки планується довести його до 100-120 тис. При цьому, якщо порівнювати з доокупаційним періодом, то кількість танків і бойових броньованих машин зросла в 6,6 раз, артилерійських систем — в майже в 4 рази, бойових літаків і вертольотів — в 2,2 рази, підводних човнів — в 2,5. Не кажучи вже про розміщення в Криму ядерної зброї (досі офіційно не підтверджене — ред.), обслуговування якої вимагає колосальних енергозатрат.

Як показує практика, у випадку нестачі електроенергії, на інтереси кримчан окупанти зважають в останню чергу. І ця ситуація надалі тільки погіршуватиметься.

—      Вони (окупаційні війська — ред.) будуть робити віялові відключення населення, промислових підприємств, але не військових. Адже ми бачимо, що інфраструктура, яка споруджується в Криму, призначена не тільки для потреб оборони Криму. Вона споруджується з прицілом на те, що з Криму Росія буде діяти в Середземному морі. В цьому контексті буде необхідно нарощування потужностей повязаних з перевезенням воєнних вантажів, які через порт Севастополя чи Керчі будуть відправлятися у Сирію, Лівію та Єгипет, — вважає Гончар.

Всі ці бази обслуговуватимуться через Крим, що потребує розширення логістичних можливостей та призведе до подальшого росту споживання електроенергії.



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