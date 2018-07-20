В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей

12:02 14.08.2018 0 комментариев Россия

Старший сотрудник Государственного департамента США назвал условия, при выполнении которых с России могут снять санкции по делу Скрипалей.

Как передает Громадське, на брифинге, 9 августа, представитель госдепа США отметил, что согласно закону О санкциях химического и биологического оружия с России могут снять санкции через 12 месяцев и не вводить новый ряд санкций, если она выполнит ряд условий, сообщает Новое Время.

Как сообщается, первым условием представитель госдепа назвал то, что Россия больше не будет использовать химическое или биологическое оружие против своих граждан или использовать его в нарушение международного права.

Второе - Россия к моменту окончания 12 месяцев обеспечит надежные гарантии того, что она не будет больше принимать участия в "такой деятельности" (вероятно, речь идет о причастности к отравлению российского экс-разведчика Скрипаля и его дочери Юлии).

Третье - Россия позволит представителям ООН или представителям других международных организаций проводить инспекции, чтобы убедиться, что РФ не использует химическое оружие против своих граждан или против международного права.

"Если эти критетии будут соблюдены, они не должны волноваться о новом раунде санкций", - цитирует Громадське представителя госдепа.

Напомним: США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.

По теме: В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания.



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