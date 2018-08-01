После аннексии Крыма страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону

11:35 14.08.2018 0 комментариев Крым

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что благодаря ему страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону, однако на самом деле причина в президенте России Владимире Путине.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что в прошлом месяце генеральный секретарь Организации Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил Трампа за "явно оказавшее влияние" на расходы на оборону союзников.

При этом сам президент США заявлял, что его требования добавили 41 миллиард долларов к европейским и канадским оборонным расходам.

Однако, по данным аналитиков, включая директора Carnegie Europe в Брюсселе Томаса Валасека, скачок приобретений самолетов, кораблей и бронетехники начался, когда Россия аннексировала Крым.

"Странам на восточной границе НАТО не нужен Дональд Трамп для увеличения расходов на оборону. Они решили это задолго до того, как он пришел к власти. Увеличение расходов было связано с президентом, но это был Владимир Путин, а не президент США", - сказал Валасек.

По его словам, постоянные пролеты российских самолетов в воздушное пространство НАТО, кибератаки на правительственных и военных объектах, военные игры на границах Прибалтики и обвинения в том, что именно Россия стоит за неудавшимся переворотом в Черногории, заставили членов альянса увеличить расходы на оборону.

Отмечается, что во время саммита НАТО в Брюсселе Румыния заявила, что она купит еще пять F-16 из Португалии, увеличив свою эскадрилью до 12-ти.

При этом издание сообщает, что страна, которая граничит с Украиной, Молдовой и Черным морем заключила многомиллионную сделку на приобретение системы противоракетной обороны Patriot с Raython, а также  планирует увеличить количество истребителей и транспорта для береговой охраны.

Сообщается также, что о приобретении истребителей заявили Словакия и Болгария.

В издании добавляют, что кроме прочего в Софии планируют купить бронетранспортеры и военные корабли.

"Ожидается, что в этом году европейские члены НАТО потратят около 60 миллиардов долларов на оборудование, а 13 восточных членов профинансируют около 10% из этой суммы", - рассказал научный сотрудник Международного центра безопасности и обороны в Таллинне Тони Лоуренс.

По его словам, новые участники вместе потратят на оборудование в этом году еще около 2 миллиардов долларов.

По данным НАТО, 7 из 10 самых больших расходов будут направлены на восток.

Ранее Трамп заявил, что США защищают Европу от России, в то время как европейские страны - зарабатывают деньги на торговле с РФ, а также спонсируют российское государство.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что расходы всех партнеров на оборону растут, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.

 



Ещё на эту тему:

11:32 15.08.2018
Джемилев призвал Индонезию стать соавтором резолюции Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму
08:52 15.08.2018
Трамп признал неконституционными некоторые положения оборонного бюджета по РФ, в том числе и по оккупированному Крыму
12:56 14.08.2018
В оккупированном Крыму хотят открыть "общественное представительство Японии"
14:42 13.08.2018
Организаторы «избирательного процесса» в оккупированном Крыму должны быть привлечены к уголовной ответственности - КИУ
11:35 13.08.2018
Оккупанты пообещали Вайкуле включить в список «крымоненавистников»
10:12 13.08.2018
В России заявили, что оккупация Крыма стала не причиной, а поводом для антироссийских санкций
15:22 10.08.2018
Украина подсчитает убытки от строительства Керченского моста после решения Арбитражного трибунала
12:30 10.08.2018
В новом терминале аэропорта аннексированного Симферополя появится логово «Ночных волков»
17:52 09.08.2018
Пособника оккупации Крыма из минобороны РФ будут судить в Украине заочно
16:31 09.08.2018
Чубаров назвал вопросы на которые должны ответить кандидаты собирающиеся участвовать в выборах 2019 года
12:59 09.08.2018
Комитет парламента Словакии отреагировал на визит словацких политиков в аннксированный Крым
11:20 09.08.2018
Госдеп начал расследование деятельности компании АФК «Система» в оккупированном Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
18:01 14.08.2018
В США поддержали строительство газопровода Азербайджан – Италия и призвали увеличить поставки американского газа в Европу
22:22 13.08.2018
Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт
09:18 13.08.2018
"Каспийская пятерка" договорилась о статусе Каспия. Однако вопросы остались
18:31 10.08.2018
ВМС прикаспийских стран не допустят военного вмешательства
Все новости страны
Армения Армения
13:59 14.08.2018
В Армении проходят протесты против освобождения экс-президента Роберта Кочаряна
18:18 13.08.2018
Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
12:56 13.08.2018
Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
12:08 03.08.2018
Армения продолжит активную деятельность в ОДКБ: в МИД успокоили раздраженных россиян
Все новости страны
Болгария Болгария
15:05 07.08.2018
Корабли ВМС Болгарии примут участие в операциях НАТО в Средиземноморье
12:11 06.08.2018
ВМС Болгарии получили гуманитарную помощь от коллег из США / Фото
14:15 03.08.2018
Сегодня официально будет запущено расширение болгарского газопровода в Турцию
16:20 01.08.2018
С 1 августа в Болгарии начинают действовать новые правила въезда
Все новости страны
Греция Греция
08:25 15.08.2018
В Салониках приземлился самолет с освобожденными Турцией двумя греческими военными
12:02 13.08.2018
Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов
19:00 09.08.2018
В Греции создадут Национальную службу реагирования на чрезвычайные ситуации
10:27 09.08.2018
Греция отказывает членам РПЦ в визах после обострения отношений из-за Украины
Все новости страны
Грузия Грузия
16:14 14.08.2018
В Грузии ждут Меркель на следующей неделе
11:08 14.08.2018
Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство
10:14 10.08.2018
В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе
13:25 09.08.2018
На заседании Совбеза ООН рассмотрели положение на оккупированных территориях Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
14:55 10.08.2018
Вывод российских войск из непризнанного Приднестровья включен в пакет санкций США против России
15:36 09.08.2018
Молдова предоставила освобождения и льготы в размере 1,86 млрд леев компаниям из Приднестровья
20:20 08.08.2018
Прошла первая встреча президента Молдовы и нового посла России: о чем они говорили
17:15 08.08.2018
Российские военные проводят в Приднестровье армейские игры «Воин Содружества-2018»
Все новости страны
Россия Россия
19:21 14.08.2018
Лавров заявил о «злоупотреблении долларом» со стороны США
17:07 14.08.2018
На сайте Конгресса США опубликован законопроект об ужесточении санкций против России
12:02 14.08.2018
В Госдепе США назвали условия отмены "драконовских" санкций, введенных из-за отравления Скрипалей
10:14 14.08.2018
США заморозили сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу
Все новости страны
Румыния Румыния
10:12 15.08.2018
Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер
21:25 13.08.2018
Президент Румынии: насилие против демонстраций неприемлемо, виновников нужно наказать
08:24 13.08.2018
Массовые протесты против коррупции продолжились в Бухаресте и других городах
20:21 09.08.2018
Румынские эмигранты прибывают в страну для участия в протестах против правительства
Все новости страны
Турция Турция
11:05 15.08.2018
Турция повысила таможенные пошлины на американские автомобили, алкоголь и табак
20:12 14.08.2018
Турецкие компании отказываются от рекламы товаров из США
15:19 14.08.2018
Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
08:26 14.08.2018
Белый дом внимательно следит за падением курса турецкой валюты
Все новости страны
Украина Украина
12:51 15.08.2018
Оккупанты снова не успеют завершить в срок работы по безопасности Керченского моста
12:25 15.08.2018
Чем громче произносится имя Сенцова в мире, тем больше за него хочет выторговать Путин
11:59 15.08.2018
Корабли ЧФ РФ провели ракетные стрельбы в Черном море, а мотострелки проводят тактические учения в оккупированном Крыму
11:32 15.08.2018
Джемилев призвал Индонезию стать соавтором резолюции Генассамблеи ООН о правах человека в оккупированном Крыму
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс