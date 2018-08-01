Президент США Дональд Трамп заявил о том, что благодаря ему страны-члены НАТО увеличили расходы на оборону, однако на самом деле причина в президенте России Владимире Путине.

Об этом пишет Bloomberg, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что в прошлом месяце генеральный секретарь Организации Североатлантического альянса Йенс Столтенберг поблагодарил Трампа за "явно оказавшее влияние" на расходы на оборону союзников.

При этом сам президент США заявлял, что его требования добавили 41 миллиард долларов к европейским и канадским оборонным расходам.

Однако, по данным аналитиков, включая директора Carnegie Europe в Брюсселе Томаса Валасека, скачок приобретений самолетов, кораблей и бронетехники начался, когда Россия аннексировала Крым.

"Странам на восточной границе НАТО не нужен Дональд Трамп для увеличения расходов на оборону. Они решили это задолго до того, как он пришел к власти. Увеличение расходов было связано с президентом, но это был Владимир Путин, а не президент США", - сказал Валасек.

По его словам, постоянные пролеты российских самолетов в воздушное пространство НАТО, кибератаки на правительственных и военных объектах, военные игры на границах Прибалтики и обвинения в том, что именно Россия стоит за неудавшимся переворотом в Черногории, заставили членов альянса увеличить расходы на оборону.

Отмечается, что во время саммита НАТО в Брюсселе Румыния заявила, что она купит еще пять F-16 из Португалии, увеличив свою эскадрилью до 12-ти.

При этом издание сообщает, что страна, которая граничит с Украиной, Молдовой и Черным морем заключила многомиллионную сделку на приобретение системы противоракетной обороны Patriot с Raython, а также планирует увеличить количество истребителей и транспорта для береговой охраны.

Сообщается также, что о приобретении истребителей заявили Словакия и Болгария.

В издании добавляют, что кроме прочего в Софии планируют купить бронетранспортеры и военные корабли.

"Ожидается, что в этом году европейские члены НАТО потратят около 60 миллиардов долларов на оборудование, а 13 восточных членов профинансируют около 10% из этой суммы", - рассказал научный сотрудник Международного центра безопасности и обороны в Таллинне Тони Лоуренс.

По его словам, новые участники вместе потратят на оборудование в этом году еще около 2 миллиардов долларов.

По данным НАТО, 7 из 10 самых больших расходов будут направлены на восток.

Ранее Трамп заявил, что США защищают Европу от России, в то время как европейские страны - зарабатывают деньги на торговле с РФ, а также спонсируют российское государство.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что расходы всех партнеров на оборону растут, 8 из 29 стран-членов НАТО выполняют требование о 2% ВВП на оборону.