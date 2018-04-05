Грузия усложнят правила выдачи иностранцам вида на жительство

11:08 14.08.2018 0 комментариев Грузия

Усложняются правила выдачи иностранцам вида на жительство в Грузии.

По информации газеты «Квирис палитра», изменения планируется внести в закон «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». Законопроект уже представлен в парламент, его инициаторами являются депутаты Гоча Энукидзе и Илья Цулая, сообщает Грузия Online.

Согласно изменениям, основанием для получения вида на жительство станет инвестирование в Грузию 300 000 долларов или владение недвижимым имуществом, стоимость которого превышает 100 000 долларов.

Кроме этого, по проекту, инвестор изначально не будет получать постоянный вид на жительство. Сначала он получит инвестиционный вид на жительство, рассчитанный на 5 лет.

Авторы законопроекта считают, что нынешнее законодательство устанавливает для получения вида на жительство достаточно низкий финансовый ценз, что в нынешних реалиях и при учете нынешнего уровня миграции намного ниже рациональной минимальной черты. По их оценке, это способствует не притоку инвестиций и экономическому развитию страны, а массовой миграции иностранных граждан (в основном – испытывающих финансовые трудности).

Напомним, что при нынешних правилах выдачи вида на жительство необходимо инвестировать в Грузию не менее 300 000 лари или владеть на территории Грузии недвижимым имуществом, рыночная стоимость которой превышает ларовый эквивалент 35 000 долларов.

Напомним: В Грузии продолжается ползучая российская агрессия, - посол Думбадзе.



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