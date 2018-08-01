РФ аннулировала украинские лицензии на пользование недрами в аннексированном Крыму

10:41 14.08.2018 0 комментариев Крым

В России вступил в силу закон, согласно которому перестают действовать в аннексированном Крыму украинские лицензии на пользование недрами, а также вводится новый порядок их регистрации.

Как сообщает ТАСС, право пользования участками недр, расположенными в Черном и Азовском морях, будет предоставляться по решению правительства РФ, принятому по результатам аукциона, передает УНИАН.

В законе указано, что все украинские лицензии, выданные до аннексии Крыма в 2014 году, считаются недействительными.

"Теперь правительство РФ будет принимать решения о проведении аукционов по каждому участку недр на шельфе Азовского и Черного морей, об определении порядка и условий их проведения, а также о составе и порядке работы аукционных комиссий", - сказано в сообщении.

Отмечается, что новый закон устанавливает такие же нормы предоставления лицензий в оккупированном Крыму, какие уже действуют по всей территории страны-оккупанта России.

Ранее: Путин узаконил оккупацию недр на шельфе Черного и Азовского морей.



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