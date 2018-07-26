В соответствии с положениями оборонного бюджета США на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу .

Согласно пункту 1242 утвержденного документа, предусматривается отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу.

"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", – говорится в тексте документа, передает Новое Время.

В документе говорится, что ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу несет РФ.

Как отмечается, Москва должна отказаться от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апартуры при полетах над США и ЕС, не использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.

Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также над районами, граничащими с Абхазией и Южной Осетией.

Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

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