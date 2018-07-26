США заморозили сотрудничество с РФ в рамках Договора по открытому небу
|10:14 14.08.2018
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|Россия
В соответствии с положениями оборонного бюджета США на 2019 год, подписанного президентом Дональдом Трампом, американская сторона приняла решение о заморозке сотрудничества с Россией в рамках Договора по открытому небу.
Согласно пункту 1242 утвержденного документа, предусматривается отказ от выделения денег на финансирование Договора по открытому небу.
"Ни один из фондов не может быть использован для финансирования в 2019 бюджетном году для развития, испытаний… в рамках Договора по открытому небу, пока президент не представит соответствующим комитетам Конгресса соответствующий сертификат", – говорится в тексте документа, передает Новое Время.
В документе говорится, что ответственность за невыполнение условий Договора по открытому небу несет РФ.
Как отмечается, Москва должна отказаться от инфракрасных датчиков, а также радиолокационного синтезирования апартуры при полетах над США и ЕС, не использовать полученные при выполнении наблюдательных полетов данные в разведывательных целях, объяснять, с какой целью совершаются облеты тех или иных территорий.
Кроме того, США настаивают на разрешении американским наблюдателям летать над Москвой, Калининградской областью и Чечней, а также над районами, граничащими с Абхазией и Южной Осетией.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Согласно документу, его участники могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
Ранее: Самолет США проводит разведку у берегов оккупированного Крыма.
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