США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии
|09:47 14.08.2018
|0 комментариев
|Украина
Власти США рассмотрят возможность чаще проводить военные учения в Черном море при участии Украины и Грузии в рамках “противодействия влиянию России в регионе”.
Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник, 13 августа, президентом Дональдом Трампом, сообщает УНН со ссылкой на материалы Конгресса США.
В тексте документа говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам в Европе, “находящимся под угрозой российской агрессии”.
Они также должны “рассмотреть возможность увеличить частоту и масштаб проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии”.
Как сообщал УНН, новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, приказывает ему в течение 90 дней представить профильным комитетам обеих палат Конгресса США список лиц, против которых могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от имени российского оборонного сектора и разведки.
Также по теме: Эсминец ВМС США Carney в Черном море назвали потенциальной угрозой военной инфраструктуре России.
Ещё на эту тему:
Оборонные компании Украины и США планируют совместное производство боевого модуля по стандартам НАТО
В Украину прилетели военные самолеты США
В бюджете США впервые "прописали" поддержку ВМС Украины - сенатор
США и Норвегия передали украинским пограничникам тактическое оборудование на 13 млн гривен
После сурового шторма в Черном море американский эсминец зашел в Одесский порт / Фото
США відправили Україні військову допомогу
США помогут Украине устранять киберугрозы
Майдан закордонних справ: Посилення позицій України - одна з ключових стратегій США / Відео