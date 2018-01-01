США хотят чаще проводить военные учения в Черном море с участием Украины и Грузии

09:47 14.08.2018 0 комментариев Украина

Власти США рассмотрят возможность чаще проводить военные учения в Черном море при участии Украины и Грузии в рамках “противодействия влиянию России в регионе”.

Соответствующее положение содержится в законе об ассигнованиях на военные нужды США, подписанном в понедельник, 13 августа, президентом Дональдом Трампом, сообщает УНН со ссылкой на материалы Конгресса США.

В тексте документа говорится, что глава Пентагона, госсекретарь и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе должны разработать и осуществить стратегию по оказанию поддержки союзникам и партнерам в Европе, “находящимся под угрозой российской агрессии”.

Они также должны “рассмотреть возможность увеличить частоту и масштаб проводимых в Черном море военных учений НАТО и других многонациональных учений с участием Украины и Грузии”.

Как сообщал УНН, новый бюджет Пентагона на финансовый 2019 год, который подписал в понедельник президент США Дональд Трамп, приказывает ему в течение 90 дней представить профильным комитетам обеих палат Конгресса США список лиц, против которых могут быть введены санкции за деятельность в пользу или от имени российского оборонного сектора и разведки.

Также по теме: Эсминец ВМС США Carney в Черном море назвали потенциальной угрозой военной инфраструктуре России.



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