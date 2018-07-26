Соседние с Россией страны должны быть крайне осторожными - мнение

09:20 14.08.2018 0 комментариев Россия

Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Грузии в Украине, президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе полагает, что война России против Грузии началась не в 2008 году, а в 1991 году и все 27 лет после восстановления государственной независимости Грузия живет в условиях конфликта.

Во время чата в «Главреде» дипломат подчеркнул, что еще в 2008 году на международных форумах звучала гипотеза, что следующей может быть Украина.

«В августе 2008-го мы говорили, что следующей может быть Украина. И вновь нас не слышали. Последние несколько лет с момента начала трагических событий на востоке Украины, мы говорим, что следующие — страны Балтии и Польша.

И, поскольку агрессия подошла близко к границам Евросоюза, европейцы больше задумались над этими угрозами, ввели санкции против России. Это правильно, но санкции должны быть еще жестче. Потому что с нынешними санкциями агрессивные действия РФ не остановить. И тогда будут следующие цели…», - заявил он.

По словам Катамадзе, до прихода к власти команды Януковича Украина была на подъеме, однако серьезный урон нанесла Россия, которая начала активно вмешиваться во внутренние дела соседнего государства.

«Почему я сейчас об этом говорю в контексте данного вопроса? Белорусам и казахам было бы ошибочно думать, что нечто подобное не может произойти с их странами, и что какими-то действиями они могут отсрочить этот процесс. Сейчас все должны быть едины как никогда, чтобы остановить агрессивные действия России. Иначе развиваться начнут самые разнообразные сценарии», - сказал дипломат.

Напомним, «Сегодня Грузия, завтра Украина, послезавтра страны Балтики, а позже – на мою страну Польшу» - Лех Качиньский 10 лет назад.



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