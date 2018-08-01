Новый иск Украины по политзаключенным уменьшает шансы России вернуться в ПАСЕ
|08:53 14.08.2018
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|Крым
Новый иск Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за нарушений ею прав украинских политзаключенных уменьшает шансы российской делегации вернуться в ПАСЕ.
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина".
"Я думаю, что российская делегация в ПАСЕ может вернуться только тогда, когда будут выполнены те требования, которые поставлены украинской делегацией, зафиксированные в решении ПАСЕ по России. То есть они должны выполнить все требования по освобождению политзаключенных, о прекращении агрессии, выполнению минских соглашений по Донбассу, по возвращению Крыма. Пока шансов вернуться российской делегации с точки зрения международного права нет. Тем более наше последнее заявление по политзаключенным, сейчас перевод вопроса о политзаключенных с дипломатической плоскость в юридическую, иск Украины, конкретный перечень политзаключенных, который может быть увеличен", - заявил Петренко.
Как сообщалось, Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений ею прав украинских политзаключенных.
Новости по теме: Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам.
По состоянию на сегодня Украина подала в Европейский суд по правам человека 6 исков против России.
А также, Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам.
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