Новый иск Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России из-за нарушений ею прав украинских политзаключенных уменьшает шансы российской делегации вернуться в ПАСЕ.

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала "112 Украина".

"Я думаю, что российская делегация в ПАСЕ может вернуться только тогда, когда будут выполнены те требования, которые поставлены украинской делегацией, зафиксированные в решении ПАСЕ по России. То есть они должны выполнить все требования по освобождению политзаключенных, о прекращении агрессии, выполнению минских соглашений по Донбассу, по возвращению Крыма. Пока шансов вернуться российской делегации с точки зрения международного права нет. Тем более наше последнее заявление по политзаключенным, сейчас перевод вопроса о политзаключенных с дипломатической плоскость в юридическую, иск Украины, конкретный перечень политзаключенных, который может быть увеличен", - заявил Петренко.

Как сообщалось, Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений ею прав украинских политзаключенных.

Новости по теме: Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам.

По состоянию на сегодня Украина подала в Европейский суд по правам человека 6 исков против России.

А также, Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам.