Белый дом внимательно следит за падением курса турецкой валюты
|08:26 14.08.2018
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|Анкара
Советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет заявил в понедельник, 13 августа, что администрация Трампа «очень внимательно» следит за финансовой ситуацией в Турции после резкого падения курса турецкой лиры к доллару в последние дни.
«Мы следим за ситуацией очень внимательно. Министр финансов Стивен Мнучин следит за ней очень внимательно», – рассказал MSNBC Хэссет, возглавляющий Совет по экономике Белого дома, передает Голос Америки.
По его словам, введенные президентом Трампом двойные тарифы на турецкую сталь составляют «крошечную долю» ВВП Турции, а потому падение курса национальной валюты на 40 процентов свидетельствует о наличии фундаментальных экономических проблем в стране.
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