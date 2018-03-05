Советник Белого дома по экономике Кевин Хэссет заявил в понедельник, 13 августа, что администрация Трампа «очень внимательно» следит за финансовой ситуацией в Турции после резкого падения курса турецкой лиры к доллару в последние дни.

«Мы следим за ситуацией очень внимательно. Министр финансов Стивен Мнучин следит за ней очень внимательно», – рассказал MSNBC Хэссет, возглавляющий Совет по экономике Белого дома, передает Голос Америки.

По его словам, введенные президентом Трампом двойные тарифы на турецкую сталь составляют «крошечную долю» ВВП Турции, а потому падение курса национальной валюты на 40 процентов свидетельствует о наличии фундаментальных экономических проблем в стране.