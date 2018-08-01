По словам экс-главы Донецкой ВГА, существует необходимость военного сопровождения торговых судов, а также обращения за помощью к международным партнерам.

Экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что блокируя Азовское море, российская сторона пытается давить на Украину для того, чтобы получить водоснабжение в оккупированный Крым.

Об этом Жебривский заявил в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина"

"В Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь, я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", - заявил Жебривский.

Отметим: Украина обратилась к ЕС и США с просьбой наложить санкции на российские морские порты, из-за действий РФ в Азовском море.

Напомним: Следующим объектом блокады после Азовского моря станет "территория от Крыма до Румынии" - военный эксперт из Великобритании.