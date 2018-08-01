Экс-глава Донецкой ВЦА заявил о необходимости военного сопровождения торговых судов в Азовском море
|07:59 14.08.2018
|0 комментариев
|Крым
По словам экс-главы Донецкой ВГА, существует необходимость военного сопровождения торговых судов, а также обращения за помощью к международным партнерам.
Экс-глава Донецкой ВГА Павел Жебривский заявил, что блокируя Азовское море, российская сторона пытается давить на Украину для того, чтобы получить водоснабжение в оккупированный Крым.
Об этом Жебривский заявил в эфире "Вечернего прайма" на телеканале "112 Украина"
"В Украины есть проблема по поводу того, что нет у нас там военного флота. У нас есть некоторые катера бронированные. Я думаю, нам нужно обращаться к международникам, те же США на следующий финансовый год выделили 250 млн долл. на финансовую помощь, я думаю, что в первую очередь мы должны сопровождать торговые суда, идущие в порты "Мариуполь" и "Бердянск", нам как раз нужны бронекатера и другая техника, чтобы обеспечить военное сопровождение", - заявил Жебривский.
Отметим: Украина обратилась к ЕС и США с просьбой наложить санкции на российские морские порты, из-за действий РФ в Азовском море.
Напомним: Следующим объектом блокады после Азовского моря станет "территория от Крыма до Румынии" - военный эксперт из Великобритании.
Ещё на эту тему:
Морские пехотинцы Черноморского флота России отработают высадку десанта на побережье
Украина обратилась к ЕС и США с просьбой наложить санкции на российские морские порты, из-за действий РФ в Азовском море
Черноморский флот России отбивался от «вражеских» крылатых ракет
РФ розглядає Азово-Чорноморський регіон як важливий плацдарм для своєї подальшої експансії
В рамках стратегии развития военного флота ВМС Украины запустит в Черное и Азовское моря мини-подлодки
Черноморский флот России вывел на учения все свои силы
Черноморский флот России представит «Бал» и «Бастион» на военно-техническом форуме «Армия-2018»