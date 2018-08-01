В оккупированном Севастополе временно приостановлено паромное сообщение.

Сообщается, что осуществление движение грузопассажирских судов в акватории города приостановлено на сутки.

Об этом заявили в пресс-службе Севастопольского морского порта, передает SeafarersJournal.

Известно, что временно прекратила работу переправа между Южной и Северной стороной Севастополя.

Планируется, что паромное сообщение в оккупированном Севастополе не будет доступно 13 августа.

Причиной остановки паромной переправы называют технические неполадки.

Заявлено, что паромное сообщение в городе будет восстановлено уже завтра – 14 августа.

Напомним: В оккупированном Севастополе ищут запчасти в России для норвежских паромов.