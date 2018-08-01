Оккупированный Севастополь остался без паромов
|22:48 13.08.2018
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|Севастополь
В оккупированном Севастополе временно приостановлено паромное сообщение.
Сообщается, что осуществление движение грузопассажирских судов в акватории города приостановлено на сутки.
Об этом заявили в пресс-службе Севастопольского морского порта, передает SeafarersJournal.
Известно, что временно прекратила работу переправа между Южной и Северной стороной Севастополя.
Планируется, что паромное сообщение в оккупированном Севастополе не будет доступно 13 августа.
Причиной остановки паромной переправы называют технические неполадки.
Заявлено, что паромное сообщение в городе будет восстановлено уже завтра – 14 августа.
Напомним: В оккупированном Севастополе ищут запчасти в России для норвежских паромов.
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