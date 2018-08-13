Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт

22:22 13.08.2018 0 комментариев Азербайджан

Азербайджан хочет переваливать азотные минудобрения через Одесский порт.

Об этом сообщает корреспондент Украинской Службы Информации.

Условия организации поставок крупных контейнерных партий минеральных удобрений (карбамида) по транспортному коридору "Азербайджан – Украина" через Одесский порт обсуждались на встрече в головном офисе Одесского филиала Администрации морских портов Украины.

Поводом для встречи послужило близящееся открытие (октябрь-ноябрь т.г.) карбамидного завода SOCAR в Сумгаите.

Как ожидается, производственная мощность предприятия составит около двух тысяч тонн азотных удобрений в сутки, или около 650 тысяч тонн в год.

Часть продукции – 150-200 тыс. тонн — планируется поставлять на внутренний рынок. Остальные объёмы будут отправляться на экспорт, в частности, на рынки Черноморского и Средиземноморского регионов, в т.ч. в Украину, — сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Также отмечено, что Одесский порт имеет опыт сотрудничества с крупнейшей государственной компанией Азербайджана в сфере перевалки нефтепродуктов.



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