Стакан не расплещется: показали видео работы стабилизации орудий украинских бронекатеров
|21:58 13.08.2018
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|Украина
При выстреле на стволе орудия остается полный нерасплесканный стакан воды.
В сети появилось видео, на котором моряки Военно-морских сил Украиныдемонстрируют работу системы стабилизации ствола кормовой пушки боевого модуля "Катран-М" на катере Гюрза-М.
"В свое время ВМС долго не принимали МБАКи в состав флота из-за задержек с боевыми модулями Катран-М, которые не работали в соответствии с требованиями. На видео можно увидеть, как штатно работает стабилизация 30-мм пушки на украинских катерах", — сказано в сообщении под видео, которое было опубликовано на странице Украинского милитарного портала в Facebook, передает Главред.
Известно, что модуль "Катран-М" производится на Николаевском ремонтно-механическом заводе и является вариантом модуля БМ-3 "Штурм".
Напомним: Преимущество России над украинскими ВМС на море - экспертная оценка.
Сообщалось: Украинские боевые катера не соответствуют концепции "москитного флота" - военный эксперт.
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