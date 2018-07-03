При выстреле на стволе орудия остается полный нерасплесканный стакан воды.

В сети появилось видео, на котором моряки Военно-морских сил Украиныдемонстрируют работу системы стабилизации ствола кормовой пушки боевого модуля "Катран-М" на катере Гюрза-М.

"В свое время ВМС долго не принимали МБАКи в состав флота из-за задержек с боевыми модулями Катран-М, которые не работали в соответствии с требованиями. На видео можно увидеть, как штатно работает стабилизация 30-мм пушки на украинских катерах", — сказано в сообщении под видео, которое было опубликовано на странице Украинского милитарного портала в Facebook, передает Главред.

Известно, что модуль "Катран-М" производится на Николаевском ремонтно-механическом заводе и является вариантом модуля БМ-3 "Штурм".

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