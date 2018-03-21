Возможно ли создать вместо Одесского порта "прекрасную марину"
|20:59 13.08.2018
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|Одесса
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хотел бы сделать Одесский порт привлекательным для круизных туристов, создав на его базе "замечательную марину".
Об этом глава МИУ рассказал в комментарии телеканалу "Прямой", передает ЦТС.
"Моя сокровенная мечта как министра инфраструктуры - чтобы в Одессе вместо грязного промышленного порта была замечательная марина, которая бы радовала, как одесситов, так и украинцев, иностранцев круизными мероприятиями судов со всей Европы, из Средиземного моря", - отметил он.
По словам министра, его ведомство ведет работу в этом направлении, обращаясь к иностранным инвесторам, однако эта идея потребует больших капиталовложений, ведь ее реализация связана с переносом грузового порта в другое место.
"Это пока мечта, хотя мы упорно работаем над этим, общаемся с делегациями китайских, катарских инвесторов, с северо-американскими надеюсь встретимся в этом году. Но это огромные средства, это означает перенос порта и огромные инвестиции в новую инфраструктуру", - отметил Омелян.
Начать же превращения, по его мнению, стоило бы с отеля, находящегося у Одесского морпорта.
Напомним, что 31 мая в Одессе представили обновленное здание Морского вокзала. Фасад конструкции выполнен в экспериментальной "кинестетической" технике.
Также известно, что пассажирский терминал Одесского морского порта может быть передан в управление инвестору.
Год назад ЦТС писал, что одесский архитектор Дмитрий Бахтин в своей дипломной работе представил проект, какой бы могла быть Одесса без грузового порта и промышленной зоны.
На их месте, по задумке создателя проекта, должны появиться набережная с IT-офисами, яхт-клубами, апартаментами и технопарками.
"Если мы убираем промышленную зону и порт, у нас освобаждаются сотни гектаров", - отметил Бахтин. По словам архитектора, его проект откроет историческому центру Одессы доступ к морю.
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