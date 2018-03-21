Возможно ли создать вместо Одесского порта "прекрасную марину"

20:59 13.08.2018 0 комментариев Одесса

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян хотел бы сделать Одесский порт привлекательным для круизных туристов, создав на его базе "замечательную марину".

Об этом глава МИУ рассказал в комментарии телеканалу "Прямой", передает ЦТС.

"Моя сокровенная мечта как министра инфраструктуры - чтобы в Одессе вместо грязного промышленного порта была замечательная марина, которая бы радовала, как одесситов, так и украинцев, иностранцев круизными мероприятиями судов со всей Европы, из Средиземного моря", - отметил он.

По словам министра, его ведомство ведет работу в этом направлении, обращаясь к иностранным инвесторам, однако эта идея потребует больших капиталовложений, ведь ее реализация связана с переносом грузового порта в другое место.

"Это пока мечта, хотя мы упорно работаем над этим, общаемся с делегациями китайских, катарских инвесторов, с северо-американскими надеюсь встретимся в этом году. Но это огромные средства, это означает перенос порта и огромные инвестиции в новую инфраструктуру", - отметил Омелян.

Начать же превращения, по его мнению, стоило бы с отеля, находящегося у Одесского морпорта.

Напомним, что 31 мая в Одессе представили обновленное здание Морского вокзала. Фасад конструкции выполнен в экспериментальной "кинестетической" технике.

Также известно, что пассажирский терминал Одесского морского порта может быть передан в управление инвестору.

Год назад ЦТС писал, что одесский архитектор Дмитрий Бахтин в своей дипломной работе представил проект, какой бы могла быть Одесса без грузового порта и промышленной зоны.

На их месте, по задумке создателя проекта, должны появиться набережная с IT-офисами, яхт-клубами, апартаментами и технопарками. 

"Если мы убираем промышленную зону и порт, у нас освобаждаются сотни гектаров", - отметил Бахтин. По словам архитектора, его проект откроет историческому центру Одессы доступ к морю.



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