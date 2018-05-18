Несмотря на то, что рекомендации некоторых европейских правительств относительно опасности судозаходов круизных судов в порты Украины, принятые после начала боевых действий на Донбассе, отменены, страховые компании до сих пор отказываются страховать круизных пассажиров, желающих посетить нашу страну.

Об этом со ссылкой на "Украинское Дунайское пароходство" сообщает ЦТС.

"Украинское Дунайское пароходство" регулярно проводит работу с фрахтователями относительно продления круизов до украинской дельты Дуная, но из-за позиции страховых компаний, с которыми работают немецкие партнеры, пока вопрос не решен. Перед началом пассажирской навигации 2018 года УДП издало журнал для туристов своих круизных теплоходов, в котором презентует город Измаил и украинскую дельту Дуная. Согласно мониторингу специалистов пароходства, наш край очень привлекает туристов, однако на 2019 год позиция фрахтователя остается неизменной", - говорится в сообщении пароходства.

Это, по словам представителей предприятия, является одной из причин того, почему украинские порты на Дунае значительно проигрывают по количеству круизных туристов дунайским портам Румынии.

Второй причиной того, почему круизные судовладельцы предпочитают румынскую дельту Дуная, является размер портовых сборов, который в Украине значительно выше.

"Те судовладельцы, которые все-таки организуют круизы в Украину, а это в основном швейцарские компании, в целях экономии вынуждены выбирать между Вилково и Измаилом", - добавляют в УДП, уточняя, что более популярным пунктом является Вилково.