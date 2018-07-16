На 66-м году жизни скончался посол Российской Федерации в Непале Андрей Будник.

Об этом сообщили представители посольства в Facebook. Они не назвали причину смерти, сообщают Факты.

С 2004 по 2008 год он был заместителем директора Второго департамента Азии МИД, с 2008 по 2013 год — послом России в Пакистане. С сентября 2015 года Будник занимал пост посла в Непале.

Как сообщалось, в последние годы дипломатический корпус России лишился ряда очень известных сотрудников.

Так, в декабре 2016 года в Анкаре застрелен посол России в Турции.

В феврале 2017 года скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.

А в мае 2018 года в Лиссабоне умер посол России в Португалии Олег Белоус.