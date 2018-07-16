Стало известно о смерти очередного российского посла
|20:06 13.08.2018
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|Россия
На 66-м году жизни скончался посол Российской Федерации в Непале Андрей Будник.
Об этом сообщили представители посольства в Facebook. Они не назвали причину смерти, сообщают Факты.
С 2004 по 2008 год он был заместителем директора Второго департамента Азии МИД, с 2008 по 2013 год — послом России в Пакистане. С сентября 2015 года Будник занимал пост посла в Непале.
Как сообщалось, в последние годы дипломатический корпус России лишился ряда очень известных сотрудников.
Так, в декабре 2016 года в Анкаре застрелен посол России в Турции.
В феврале 2017 года скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин.
А в мае 2018 года в Лиссабоне умер посол России в Португалии Олег Белоус.
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