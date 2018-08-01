Аграрии оккупированного Крыма "намолотили" 906 тысяч тонн ранних зерновых.

Об этом сообщил, так называемый "министр" сельского хозяйства оккупированного Крыма Андрей Рюмшин.

"Убрано более 548 тысяч гектаров. Средняя урожайность составила 16,5 центнера с гектара", – цитирует Рюмшина пресс-служба ведомства.

Он добавил, что уборка поздних зерновых и технических культур в оккупированном Крыму продолжается.

"На сегодня убран 431 гектар поздних зерновых, что составило почти 18% от плановой площади, а также более 49 тысяч гектаров поздних технических культур: льна, горчицы, кориандра, 32% от плана", – сказал Рюмшин и добавил, что аграрии уже подготовили для сева зерновых 422 тыс гектаров почвы, что составляет 91% от общей площади.

В прошлом году аграрии собрали в оккупированном Крыму рекордные 1,73 млн тонн ранних зерновых. Средняя урожайность составляла 32 центнера с гектара.

Напомним: Минсельхоз оккупированного Крыма просит Кремль приостановить вывоз зерна в Сирию, Иран - самим не хватает.