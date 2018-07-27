На родине чешских политиков после визита в оккупированный Крым встретили вопросом «Сколько вам заплатили?»

19:12 13.08.2018 0 комментариев Крым

Чешских политиков, которые побывали в аннексированном Крыму в июле, на родине назвали предателями, коллаборационистами и агентами КГБ.

По словам члена делегации, координатора общественного объединения «Чешский союз борцов за свободу» Елены Вичановой, им не дают распространить у себя на родине информацию о положении дел в Крыму.

«Главные чешские СМИ пытаются сделать так, чтобы той информации, которую мы привезли из Крыма, было не видно и не слышно, пытаются замолчать», – рассказала Вичанова «РИА Крым», передают  Аргументы Недели - Крым.

Она добавила, что главным вопросом, который задают делегатам, вернувшимся с полуострова, стал: «Сколько вам заплатили?»

«В социальных сетях нас называют «предателями Родины», «коллаборационистами», говорят, что мы – «агенты КГБ». Это смешно. Основная критика пришлась, конечно, на наших политиков – господина Яромира Когличека (депутат Европарламента – ред.) и господина Ярослава Доубраву (депутат Сената Чехии – ред.). Господину сенатору угрожали, что его снимут с должности. Потому что мы все говорили совсем не то, что в Чехии хотели услышать», – говорит общественница.

По ее словам, сенатор и депутат не боятся давления со стороны правительства и попытаются использовать его в благих целях, ведь «в глазах своих избирателей они совершили подвиг, потому что не побоялись поехать в Крым и рассказать правду».

Более того, Вичанова заявила, что они планируют собрать более многочисленную делегацию и повторить визит в Крым.

Напомним, делегация из Чехии во главе с депутатом Европарламента Яромиром Когличеком посетила Крым в июле 2018 года.

Напомним: Оккупационные власти Крыма банально выпрашивают деньги у иностранных "гостей"



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