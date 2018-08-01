Морские пехотинцы Черноморского флота РФ в ходе учений проведут высадку десанта на побережье с выходом бронетехники на воду из большого десантного корабля (БДК) «Николай Фильченков».

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«По замыслу учения, подразделения морского десанта ЧФ выйдут на плав из твиндека БДК «Н. Фильченков», затем высадятся на незнакомое побережье и проведут бой с условным противником», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках начального этапа учений в твиндек корабля загрузились более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 14 бронетранспортёров БТР-82А и более 150 военнослужащих морской пехоты. После погрузки на техники корабль начал переход в район проведения учений.

В пресс-службе отметили, что морской тральщик «Вице-адмирал Захарьин» обеспечил проход БДК через минные заграждения условного противника. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, в ходе учения были использованы средства имитации подрыва глубоководных мин.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными. Тем не менее Россия с 2014 года регулярно использует оккупированный Крым в качестве полигона для военных учений и испытания оружия.

Напомним: России аннексированный Крым для мира не нужен, он нужен именно для войны. Крым: военная база, а не захваченный пляж.