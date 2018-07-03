Экс-президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
|18:18 13.08.2018
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|Ереван
Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов экс-президента Армении (1998-2008 гг.) Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в виде ареста.
Как сообщает корреспондент Интерфакс-Украина, Апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в связи с тем, что Р.Кочарян как бывший глава государства обладает неприкосновенностью.
"Апелляционный суд объявил недействительным решения ереванского суда первой инстанции, ссылаясь на неприкасаемость экс-президента", - сказал адвокат Р.Кочаряна Рубен Саакян журналистам в понедельник, 13 августа.
Р.Кочарян был освобожден в зале суда.
Раенее: Экс-президента Армении Кочаряна обвинили в свержении конституционного строя.
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