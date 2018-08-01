Евпаторийский "депутат" пошел на сделку со следствием и получил условный срок

17:51 13.08.2018 0 комментариев Крым

Суд дал 5 лет лишения свободы условно депутату подконтрольного Кремлю "Евпаторийского городского совета" Сергею Осьминину, обвиняемому в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает "Крым Реалии" со ссылкой на прокуратуру Автономной республики Крым, передает Украинская правда.

Отмечается, что Осьминин заключил сделку со следствием.

"Деснянским районным судом Киева утверждено соглашение о признании виновности, заключенное с прокуратурой Автономной Республики Крым с гражданином Украины – депутатом так называемого незаконно созданного органа "Евпаторийский городской совет", – говорится в сообщении.

За посягательство на неприкосновенность государства "депутату" назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытанием, если он в течение испытательного срока продолжительностью в 3 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него обязанности.

В Прокуратуре уточнили, что условиями заключения соглашения является безоговорочное признание обвиняемым своей виновности в совершении преступления, активное способствование раскрытию преступления, отсутствие обстоятельств, которые в соответствии с Уголовным кодексом Украины отягчают наказание.

Напомним: Обвинительный акт в отношении депутата т.наз. "Евпаторийского горсовета" Осьминина направлен в суд.

 



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