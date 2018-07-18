Американский сенатор поблагодарил Трампа за решение о введении новых санкций против РФ
|17:24 13.08.2018
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|Россия
Американский сенатор Линдси Грэм поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот поддержал введение против России санкций в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
"Я признателен президенту Трампу за отпор России", - заявил он в эфире телеканала Fox News, передает Интерфакс-Украина.
При этом политик отметил, что приветствует решение администрации о введении новых санкций.
Он также сказал о своей "стопроцентной уверенности" в том, что Россия пытается оказать влияние на выборы в американский Конгресс, которые должны состояться в ноябре.
Тем не менее, по его словам, он не против нормализации отношений с Россией при условии, что она "изменит свое поведение".
Ранее: США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.
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Первый пакет санкций, как сообщила Хизер Нойерт, планируется ввести в действие 22 августа.
Он предусматривает запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности.
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