Американский сенатор Линдси Грэм поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что тот поддержал введение против России санкций в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Я признателен президенту Трампу за отпор России", - заявил он в эфире телеканала Fox News, передает Интерфакс-Украина.

При этом политик отметил, что приветствует решение администрации о введении новых санкций.

Он также сказал о своей "стопроцентной уверенности" в том, что Россия пытается оказать влияние на выборы в американский Конгресс, которые должны состояться в ноябре.

Тем не менее, по его словам, он не против нормализации отношений с Россией при условии, что она "изменит свое поведение".

Ранее: США заблаговременно проинформировала российскую сторону о введении санкций из-за отравления Скрипалей.

А также по теме: В России назвали "драконовскими" новые санкции. "Сильный международный ответ" - заявила Великобритания.

Госдеп: санкции - это тот путь, с "помощью которого мы можем попытаться побудить правительство (РФ) улучшить свое поведение"

Первый пакет санкций, как сообщила Хизер Нойерт, планируется ввести в действие 22 августа.

Он предусматривает запрет на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров, имеющих отношение к национальной безопасности.