Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщает, что согласно поступившей к ней от Службы безопасности и Пограничной службы Украины информации, они не имеют каких-либо претензий к членам экипажа зашедшего в Херсонский морской торговый порт российского судна "Механик Погодин".

"Еще вчера я получила информацию от Службы безопасности и пограничной службы, что именно к людям они претензий не имеют. На судне находится 12 членов экипажа включая капитана, являющихся гражданами Российской Федерации. Все они прошли пограничный контроль, свободны в своих передвижениях, их никто не удерживает. Они не под санкциями", - написала Л.Денисова в своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье, 12 августа, утром, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, украинский омбудсмен отметила, что несмотря на отсутствие ограничений в передвижении моряков, они никуда не выходят и остаются на судне.

"Под санкциями судно и имущество, которое по предварительным данным принадлежит компании ВЭБ "Лизинг", которая внесена в санкционный список 26.07.2018. Суд состоится в понедельник", - добавила Л.Денисова.

При этом она отметила, что переговорила с капитаном Михаилом Замятиным, оставила ему свои контакты на случай, если будут замечания и пожелания.

"На данный момент никаких жалоб/замечаний/пожеланий не высказывают", - подчеркнула омбудсмен.

Как сообщалось, вечером 10 августа постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что Управление СБУ в Автономной республике Крым выявило в Херсонском морском торговом порту судно российской компании, которая находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины. При этом он выразил убеждение, "что выйдет из этого порта оно нескоро".

11 августа Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила украинскую коллегу Л.Денисову выяснить подробности возможного ареста в Херсоне российского судна "Механик Погодин" и намерена встретиться с экипажем при согласии властей Украины. Она отметила, что также просила о возможности связаться с капитаном или старшим помощником капитана российского танкера. "В случае согласия украинской стороны планирую посетить наших моряков в порту г. Херсона", - заявила уполномоченный.

Ранее: В РФ надеются, что танкер "Механик Погодин" будет "разблокирован" и издержки компенсирует администрация порта Херсон.