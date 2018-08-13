В Азовском море вдвое сократилась популяция рыбы после строительства Керченского моста

16:30 13.08.2018 0 комментариев Крым

В 2018 году в Азовском море на 50 % упал промысел рыбы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает «Радио Крым.Реалии» со ссылкой на Андрея Кравченко, заместителя председателя Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, передает ZIK.

Особенно сократились запасы бычка и, соответственно, квоты для вылова, объясняет Кравченко.

Лимит на бычка уменьшился по результатам научных исследований его запасов в Азовском море, вылов этой рыбы в 2018 году уменьшится.

Сокращение популяции эксперт объясняет различными причинами, которые в последнее время повлияли на ситуацию в Азовском море. Например, строительством моста через Керченский пролив.

Чтобы выявить все факторы падения популяции бычка, нужны дополнительные исследования, подчеркивает Кравченко, однако, украинские ученые и экологи не имеют доступа к части акваторий Азовского и Черного морей.

Ранее сообщалось, что украинские рыболовецкие предприятия опасаются ходить на судах дальше нескольких километров от украинского побережья, опасаясь ареста судов пограничной службой ФСБ РФ.

Кстати, пресс-служба Росрыболовства также сообщает о сокращении вылова рыбы в Азово-Черноморском бассейне почти на 6,7 тыс. т – до 45,68 тыс. т, то есть на 15 %. 

Ранее по теме: В России считают, что строящийся мост в Крым не вредит экологии Черного моря.



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