Вошедший в Черное море американский эсминец Carney, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis, представляет потенциальную угрозу военной инфраструктуре России.

Так считает военный аналитик, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает сайт Русское оружие.

"Вход любого американского корабля с крылатыми ракетами "Томагавк" на борту, безусловно, создает напряжение. Эти крылатые ракеты могут нацеливаться на наши базы ракетных войск стратегического назначения в Европейской части России. Поэтому, конечно, для нас это представляет определенную угрозу", - цитируют РИА Новости эксперта.

Он также выразил уверенность, что Черноморский флот и расположенные в оккупированном Крыму части береговой обороны внимательно отслеживают передвижение американских кораблей. Они нивелируют потенциальные угрозы и не допустят никакого неприятного развития событий.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, постоянная ротация кораблей ВМС США и их присутствие у границ России будет продолжаться.

"Периодически заходит и флагман Шестого флота, так называемый корабль координации и связи, проходят учения, обучение экипажей, оказывается поддержка тем государствам, которые заявили о желании вступить в блок НАТО. Было заявление глав государств по итогам саммита НАТО: они приветствовали эти страны и констатировали факт, что анализ обстановки, который они провели с помощью самолетов-разведчиков, убедил их в том, что такое присутствие надо делать постоянным. Россия названа чуть ли не источником терроризма, вводятся новые санкции, количество кораблей, полетов американских беспилотников в Черноморском регионе, в Балтийском море, на севере и на Тихоокеанских рубежах только увеличилось", - заявил Леонков в беседе с RT.

Напомним: Ракетный эсминец 6-го флота США USS Carney вошел в Черное море.

Отметим, что эскадренные миноносцы четвертого поколения с управляемым ракетным оружием типа Arleigh Burke имеют водоизмещение более пяти тысяч тонн.

Благодаря боевым возможностям системы противоракетной обороны Aegis они способны выполнять задачи с одновременным обеспечением противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны.

Эти корабли имеют на вооружении две пусковые установки системы ПРО, которые позволяют применить до 56 крылатых ракет "Томагавк" бортового запаса, оснащаемых ядерной боевой частью.

На борту корабля размещается вертолет SH-60 Seahawk.

Экипаж эсминцев типа Arleigh Burke составляет более 330 человек.