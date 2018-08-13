Французские деятели искусств во главе с министром культуры призвали Россию освободить Сенцова
|15:36 13.08.2018
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|Крым
Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен, режиссеры Жан-Люк Годар и Кен Лоуч, а также ряд ассоциаций деятелей культуры призвали Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщаетгазета Le Monde, передает Новая Газета.
В своем заявлении они сравнивают Сенцова с советскими диссидентами, такими как писатели Василий Гроссман и Александр Солженицын, которые преследовались режимом за их идеи.
«То, что его приговорили к 20 годам тюрьмы после суда, который совершенно не учитывал права стороны защиты, является нарушением международного права. Неужели единственным преступлением Сенцова была свобода в выражении собственного мнения?», — приводит их слова Le Monde.
Он находится в заключении на севере страны в бесчеловечных условиях и потерял почти 30 килограмм с начала трехмесячной голодовки. Его самочувствие ухудшается с каждым днем, поэтому нужно действовать. И действовать быстро.
Напомним: Макрон поговорил с Путиным о Сенцове тоже.
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