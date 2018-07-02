Украина настаивает на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам
|15:09 13.08.2018
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|Крым
Министр юстиции Павел Петренко сообщил, что Украина предложит международным партнерам составить санкционный список лиц, связанных с пытками украинских граждан.
Украина будет настаивать на безотлагательном рассмотрении ЕСПЧ иска к РФ по политзаключенным украинцам и рассчитывает, что сам факт подачи иска станет основанием для введения дополнительных персональных санкций против причастных к нарушениям прав украинцев со стороны международных партнеров, заявляет министр юстиции страны Павел Петренко, сообщает Телеграф.
"По мере поступления новой информации по каждому украинцу, который попал незаконно в российскую правоохранительную систему, мы будем дополнять (поданное в ЕСПЧ комплексное - прим. ред) заявление, и наша цель – это получение решения ЕСПЧ, в котором будет констатировано нарушение всех указанных норм конвенций и обязательство РФ освободить украинцев, и вернуть их на территорию Украины", - сказал он в понедельник, 13 августа, на брифинге в Киеве.
По словам министра, беспрецедентность поданного в ЕСПЧ заявления заключается в том, что Украина намерена доказать "отсутствие каких-либо признаков правовой системы против украинцев".
"Украинцы... фактически преследуются в РФ по признакам национальности, по признакам вероисповедания... по признакам своих политических или общественных взглядов", - отметил П.Петренко.
Он акцентировал внимание: "Очень много работы сейчас проводится на уровне дипломатической коммуникации с государством-агрессором, но это первый юридический документ... против РФ, который описывает эти массовые нарушения прав человека, которые допускаются против украинских политзаключенных на территории РФ с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников, в том числе, высокопоставленных. Это дает нам аргумент перед нашими международными партнерами относительно введения дополнительных санкций, персональных, против всего руководства РФ, которое причастно к этим политически мотивированным преследованиям".
В этой связи глава Минюста отметил, что украинская сторона намерена обратиться к международным партнерам с предложением составить отдельный санкционный список лиц, причастных к похищению, лишению свободы и пыткам украинских граждан-политзаключенных на территории РФ по аналогии со "списком Магнитского".
"Мы будем обращаться к нашим международным партнёрам с предложением сформировать отдельный санкционный список по аналогу "списка Магнитского", в котором будет фактически перечень тех лиц, которые причастны к похищению, лишению свободы, пыткам украинских граждан-политзаключенных на территории РФ", – отметил П.Петренко.
Он также добавил, что в Киеве рассчитывают на оперативное рассмотрение поданного иска в ЕСПЧ.
"С момента, когда подан этот иск, мы рассчитываем на то, что ЕСПЧ будет достаточно оперативно рассматривать это дело. Будем обращаться, чтобы это дело было определено как приоритетное", - сказал министр юстиции Украины.
Как сообщалось, 10 августа Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений Москвой прав украинских политзаключенных. Заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина сообщил, что в поданном заявлении 130 страниц. К нему также прилагается около 3 тыс. страниц дополнений, в которых описаны нарушения по 71 политзаключенному украинцу.
По словам И.Лещины, правительство Украины заявляет о системных нарушениях со стороны Российской Федерации конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а именно: ст.3 (запрет пыток и унижающего достоинство поведения); ст.5 (личная свобода); ст.6 (справедливый суд); ст.8 (уважение личной и семейной жизни); ст.10 (свобода выражения); ст.13 (эффективное средство защиты); ст.18 (запрет использования разрешенных Конвенцией ограничений прав для целой других чем те, для которых они были предусмотрены) в отношении своих граждан, которых "Россия преследует по политическим мотивам".
"По Клыху, Балуху, Куку и Литвинову дополнительно поданы заявления по Правилу 39 о предоставлении надлежащего медицинского обеспечения и информации о состоянии здоровья", – проинформировал замминистра.
Напомним: Украина подаст новый иск против РФ по всем политзаключенным.
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