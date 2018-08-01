Организаторы «избирательного процесса» в оккупированном Крыму должны быть привлечены к уголовной ответственности - КИУ

14:42 13.08.2018 0 комментариев Крым

В Комитете избирателей Украины заявили, что организаторы «избирательного процесса» в Крыму должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Заместитель руководителя ЦИК Андрей Магера предложил лишать гражданства всех участников «референдума» Л/ДНР», однако, по словам председателя КМИУ Алексея Кошеля, это заявление нельзя считать политическим. Хотя чрезмерно либеральным отношением к таким гражданам Украина дискредитирует себя, информирует news.enovosty.com.

Во многих государствах существуют некоторые ограничения прав избирателей. У нас люди, принимавшие участие в незаконных референдумах, должны быть привлечены к уголовной ответственности, отметил Кошель.

Однако, по его мнению, в настоящее время намного важнее открывать уголовные дела против граждан Украины — организаторов выборов.

Так, в оккупированном Крыму более 100 000 людей участвовали в организации «выборов» президента России. Это председатели избиркомов, разнообразные «партийные агитаторы», «наблюдатели» и т. д. Они должны знать, что сразу после приезда на материковую Украину их встретят правоохранители с наручниками.

Даже учитывая, что таких людей очень много, нужно помнить, что у человека всегда имеется выбор: работать на Путина или быть свободным гражданином Украины.

Кстати, предложение Андрея Магеры о лишении гражданства участников «референдума» «Л/ДНР» кое-кто в соцсети посчитал его пиар-ходом перед концом каденции.

Весной этого года с таким же предложением в отношении участия в «выборах» Путина в Крыму выступал Петр Порошенко.

Напомним: Дело агитатора на выборах президента РФ в оккупированном Крыму передано в суд.

По теме: Чубаров назвал вопросы на которые должны ответить кандидаты собирающиеся участвовать в выборах 2019 года.



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