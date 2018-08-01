Украина обратилась к ЕС и США с просьбой наложить санкции на российские морские порты, из-за действий РФ в Азовском море
|14:15 13.08.2018
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|Крым
Украинское правительство просит европейских и американских партнеров расширить санкции на российские морские порты, хотя бы в Черноморском бассейне из-за действий РФ в Азовском море.
Об этом заявил на одном из телеканалов министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает news.enovosty.com.
«Мы обращаемся к европейским и американским партнерам, чтобы они наложили соответствующие санкции не только на компании, юридических и физических лиц РФ, но и на российские морские порты, хотя бы в Черноморском бассейне», — сообщил Омелян.
Как отметил он, эти действия РФ в Азовском море привели к значительным убыткам для портов Мариуполя и Бердянска. Произошло падение грузопотока в Мариуполе на 10% за это полугодие, в Бердянске — 16%.
«Это те объективные цифры, которые будут компенсированы Москвой после рассмотрения в международных судах. Мы видим, что значительные убытки несут также судовладельцы, в частности из стран ЕС», — подчеркнул Емельян.
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