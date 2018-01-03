Резкое падение турецкой лиры является "политическим заговором" против Анкары, считает Эрдоган
|13:50 13.08.2018
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|Турция
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что резкое падение турецкой лиры является "политическим заговором" против Анкары.
"В чем причина этой бури в стакане воды? Экономических причин для этого нет. Это называется операция против Турции…Цель этой операции – заставить Турцию сдаться по всем направлениям, от финансов до политики. Мы вновь столкнулись с политическим закулисным заговором. Если на то будет воля Всевышнего, мы с этим справимся", - цитирует Эрдоагна Голос Америки, передает Новое Время.
Президент Турции также призвал граждан обменивать доллары и евро на национальную валюту - лиру.
Також Эрдоган заявил о подготовке страны к переходу на расчеты в нацвалюте с Китаем, Россией, Украиной и рядом других крупных торговых партнеров.
Напомним: Санкции США обвалили турецкую валюту до рекордного минимума в пятницу обесценилась на 18% - самый большой показатель с 2001 года.
Кроме того, США ввели санкции против двух членов правительства Турции. Анкара призывает отказаться от этого ошибочного решения.
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