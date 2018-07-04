В Украине проходят командно-штабные учения Десантно-штурмовых войск (ДШВ)

13:23 13.08.2018 0 комментариев Украина

 В Украине проходят командно-штабные учения с практическими действиями частей и подразделений Десантно-штурмовой войск (ДШВ) Вооруженных сил Украины "Маруновий берет 2018".

Как сообщает в понедельник, 13 августа, пресс-служба командования ДШВ ВС Украины, данные учения проходят под общим руководством начальника Генерального штаба ВСУ Виктора Муженко, к которым привлекаются части ДШВ, армейская авиация Сухопутных войск, авиация Воздушных сил, подразделения оперативного обеспечения, передает Интерфакс-Украина.

"Началась практическая фаза в Николаевской области, где воины-десантники отработали ведение рейдовых действий в тылу условного противника и уничтожение его пункта управления. Во время рейда, подразделения противовоздушной обороны, прикрывая силы, осуществляли отражение нападения воздушного "противника". В частности были осуществлены боевые пуски из зенитных ракетных комплексов "Стрела-10" и ПЗРК, велся прицельный огонь из зенитных установок", - говорится в информации.

На одном из участков реки Южный Буг, инженерные подразделения развернули паромную переправу. При этом, бронетранспортеры своим ходом осуществили преодоление водной преграды. А тяжелая бронированная и автомобильная техника грузилась на паромы.

Благодаря совместным действиям и четкой организации, силы десантников были быстро переправлены на другой берег и продолжили выполнять определенные задачи.

Между тем, на Херсонщине несколько десятков вертолетов высадили десантно-штурмовой отряд одной из частей ДШВ для взятия под контроль одного из важных объектов. На реке Днепр также была наведена паромная переправа для переброски основных сил.

В настоящее время практические действия десантно-штурмовых войск продолжаются в районах Херсонской области

Напомним: Местных жителей и гостей Геническа просят сохранять спокойствие.



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