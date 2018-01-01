Армения готова к переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но после подготовительного этапа
|12:56 13.08.2018
|0 комментариев
|Армения
Армения готова переговорам по урегулированию карабахского конфликта Армения готова переговорам по урегулированию карабахского конфликта, но для их продолжения нужны предпосылки.
Заявил премьер республики Никол Пашинян, сообщает Интерфакс-Украина.
"Я отмечал, что мы готовы к любому развитию событий, в том числе и к переговорам. В то же время все мы понимаем, что в данной политической ситуации для переговоров нужен определенный подготовительный этап, определенные предпосылки",- сказал Н.Пашинян в субботу, 11 августа, журналистам по время посещения Тавушского района.
"Мы выразили нашу политическую готовность конструктивно продолжить переговорный процесс в рамках наших политических обязательств и в контексте национальных интересов Армении", - отметил он.
Ещё на эту тему:
Премьер Армении заявил, что армия должна быть готова к любому развитию ситуации в Карабахе
Россия сохранит активную роль в карабахском конфликте
ОБСЕ проведет на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении очередной мониторинг
Молдова поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта на основе международного права
Россия поддержит итальянское председательство ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта - постпред РФ при ОБСЕ
Банки Азербайджана прекращают сотрудничество с системой денежных переводов, работающей с Нагорным Карабахом
Сегодня состоится встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Армяне проводят учения в Карабахе
В Турции возбуждено дело против лиц, незаконно посетивших Карабах
На границе Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
НАТО обеспокоено конфликтом в Нагорном Карабахе