ЧФ РФ провел незаконные морские учения в оккупированном Крыму: МПК «Суздалец» и «Муромец» провели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, а фрегат «Адмирал Эссен» провел тренировку по противовоздушной обороне в Чёрном море.

Об этом сообщается на сайте Минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.

В ходе учений экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец» Черноморского флота отработали тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки условного противника у берегов временно оккупированной территории АР Крым и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами.

Поиск подводной лодки осуществлялся во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации и ПВО Черноморского флота.

Расчеты по противовоздушной обороне фрегата «Адмирал Эссен» провели тренировку по обнаружению и отражению ударов условного противника с воздуха: обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.

Все так называемые «учения», проводимые страной-оккупантом в Крыму с 2014 года, Генштаб Украины считает незаконными.

Напомним: России аннексированный Крым для мира не нужен, он нужен именно для войны. Крым: военная база, а не захваченный пляж.