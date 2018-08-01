Корабли ЧФ РФ провели учения у берегов оккупированного Крымского полуострова
|12:29 13.08.2018
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|Крым
ЧФ РФ провел незаконные морские учения в оккупированном Крыму: МПК «Суздалец» и «Муромец» провели поиск и уничтожение подводной лодки условного противника, а фрегат «Адмирал Эссен» провел тренировку по противовоздушной обороне в Чёрном море.
Об этом сообщается на сайте Минобороны страны-агрессора, передает Флот - 2017.
В ходе учений экипажи малых противолодочных кораблей «Суздалец» и «Муромец» Черноморского флота отработали тактические приёмы по непрерывному преследованию подводной лодки условного противника у берегов временно оккупированной территории АР Крым и её уничтожения торпедами и реактивными бомбами.
Поиск подводной лодки осуществлялся во взаимодействии с экипажем противолодочного вертолёта Ка-27ПЛ морской авиации и ПВО Черноморского флота.
Расчеты по противовоздушной обороне фрегата «Адмирал Эссен» провели тренировку по обнаружению и отражению ударов условного противника с воздуха: обнаружили и классифицировали цели, а расчёты ПВО при подходе воздушных целей на дистанцию поражения уничтожили авиацию условного противника средствами противовоздушной обороны кораблей.
Все так называемые «учения», проводимые страной-оккупантом в Крыму с 2014 года, Генштаб Украины считает незаконными.
Напомним: России аннексированный Крым для мира не нужен, он нужен именно для войны. Крым: военная база, а не захваченный пляж.
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