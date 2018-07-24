Пожар на острове Эвбея в Греции продолжается больше 16 часов

12:02 13.08.2018 0 комментариев Греция

Более 400 человек и десятки единиц техники всю ночь боролись с сильным пожаром на греческом острове Эвбея, ситуацию пока не удаётся взять под контроль, эвакуированы более 500 жителей.

Об этом сообщила Пожарная служба Греции, передает Грузия Online.

Пожар начался около трёх часов дня в воскресенье, 12 августа.

Утром на тушение сильного пожара, полыхающего более 16 часов, направлены шесть единиц авиатехники — два самолёта и четыре вертолета.

Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис в воскресенье объявил чрезвычайное положение в муниципалитете Дирфион-Мессапион. Эвакуированы более 500 жителей деревень и детский лагерь.

Постоянную информацию о ситуации получает премьер-министр Греции Алексис Ципрас, сообщила его пресс-служба.

Учитывая серьезность и опасность ситуации, созван Совет по борьбе с кризисными ситуациями для принятия немедленных решений.



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